LA SICILIA: “Mercato, ultimo passo amaro. Tanti tentativi a vuoto e tifosi delusi per la cessione di Castellini. Fare chiarezza prima di subito”

All’interno del quotidiano La Sicilia si sottolinea l’amarezza dei tifosi rossazzurri per l’esito della sessione invernale del calciomercato, evidenziando l’ultimo passo amaro in quella che è stata la lunga giornata di trattative a Milano culminata con la partenza del difensore Alessio Castellini. Si sottolineano i tanti tentativi a vuoto. Ad esempio il no della Lucchese per il laterale sinistro Edoardo Antoni (Lucchese), il mancato tesseramento del difensore Balthazar Bernardi del Boca Juniors (non c’erano i tempi tecnici).

Un susseguirsi di nomi e trattative cominciate con Alfredo Donnarumma (Ternana), proseguite con Ernesto Torregrossa (andato alla Carrarese) e Mattia Finotto (rimasto a Carrara). A un’ora dal gong tentativo per Andrea De Paoli del Giugliano, 24 presenze ed un solo gol in questa stagione. “Alla fine, prima della mezzanotte, è stato annunciato proprio lui, il 25enne centravanti che farà da riserva a Inglese. Speriamo che l’aria di Catania gli permetta di spiccare un piccolo salto in avanti, magari quando disputò mezza stagione a Monopoli nel 2021 segnando 6 reti in 14 incontri. Chissà…”, si legge.

“Nel pomeriggio era arrivato anche un no del Foggia per il centrocampista Simone Tascone. E così, mentre Ross Pelligra era in giro per Catania assistendo alla festa di Sant’Agata, il vice presidente Vincenzo Grella alle 19.30 ha raggiunto il ds Pavone allo Sheraton di Milano per la volata finale che è stata povera di acuti”, evidenzia il quoridiano.

“Alla fine di una giornata che passerà alla storia per una cessione non gradita giustamente dai tifosi, il vice presidente – che in città rappresenta in tutto e per tutto la società di Pelligra – dovrebbe spiegare alcuni passaggi di questo mercato: perchè Castellini è andato via? Perchè era ormai ai ferri corti con qualche compagno o per monetizzare? Perchè altri club arrivano a Lescano e Ongaro e il Catania no? Perchè l’Avellino dà in prestito Redan al Beershot, squadra di seria belga, e non al Catania? Sarebbe opportuno fare chiarezza prima di subito. Non tra dieci giorni”, prosegue l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***