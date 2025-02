LA SICILIA: “Nesima, pervenute 28 offerte per cominciare l’attività di sistemazione della struttura”

“In un momento in cui infuria la polemica sui risultati deficitari della squadra, l’arrivo dei Pelligra – che in queste ore si dirigono a Termini Imerese per sviluppare discorsi lontani dall’attività sportiva – è servita a definire le modalità di azione per tentare di far rinascere una delle strutture più importanti e a suo tempo ammirate del Meridione, Torre del Grifo Village“, riporta La Sicilia. A proposito di strutture, il quotidiano evidenzia inoltre che Pelligra ha stanziato la cifra necessaria “per sistemare l’impianto in cui già lavorano le giovanili. E in questi giorni si sta esaminando ognuna delle 28 offerte di lavoro arrivate per cominciare l’attività di sistemazione”, si legge.

Ricordiamo che l’avviso di indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e di adeguamento normativo, impiantistico ed edile dell’impianto di Nesima è stato pubblicato il mese scorso e l’importo complessivo delle operazioni è pari a € 657.317,21, di cui € 528.290,61 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 21.913,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 107.112,62 per costi della manodopera.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***