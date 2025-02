LA SICILIA: “Onore ai tifosi del Catania presenti ad Altamura”

In un contesto chiaramente deficitario, con il Catania che con il ruolino di marcia attuale andrebbe a mantenere la categoria e poco altro, “aspettando la rivoluzione in classifica se Taranto e Turris saranno estromesse”, tra le poche note liete di quella che il quotidiano La Sicilia definisce “una stagione balorda”, spicca la presenza costante dei tifosi.

“Onore a chi, ed erano 177 in tutto, ha raggiunto Altamura per orgoglio, sostegno, passione e ripetendo sacrifici economici non indifferenti”, si legge nell’articolo di Giovanni Finocchiaro. A conferma del fatto che “i tifosi del Catania ci sono sempre, ma hanno ancora una volta incassato un risultato che nessuno commenta con salti di gioia”.

