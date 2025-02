LA SICILIA: “Parola d’ordine ‘identità’. Catania chiamato a confermarsi”

“Una rondine non fa primavera, dunque dopo la vittoria di Monopoli il Catania è chiamato a confermarsi quantomeno per dimostrare di aver intrapreso un percorso di recupero. Parola d’ordine identità, Mimmo Toscano in questi giorni insieme al suo staff ha lavorato su questo aspetto”, riporta La Sicilia. “Ora che il mercato si è concluso può organizzare il lavoro dei prossimi mesi, con la consapevolezza di poter contare su un gruppo che deve farsi carico delle responsabilità”, si legge.

La squadra rossazzurra “sa che il match contro la Casertana rappresenta un’opportunità da non sprecare per dare continuità al risultato di domenica scorsa contro la capolista. A Monopoli i rossazzurri oltre ad aver vinto hanno dimostrato a se stessi che se riescono a rimanere dentro la partita per 90′ possono battere chiunque. Poi il calcio è strano e allora come l’ad etneo Vincenzo Grella, «una palla può sbattere sul palo e andare fuori o finire la propria corsa in rete», ma con l’impegno e la lucidità mentale si possono costruire le basi per continuare a vincere“, evidenzia l’articolo di Andrea Cataldo che aggiunge: “Il Catania nell’ultima gara in casa, vinta contro il Giugliano il 26 gennaio, ha vinto con un risultato largo e ha fatto vedere sprazzi di buon calcio”. Adesso torna nel proprio stadio e “deve andare a caccia del bottino pieno”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***