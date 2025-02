LA SICILIA: “Partita anonima e timorosa, il Catania si scioglie al primo pericolo”

“Non c’è coraggio. Non c’è una trama degna di una gara di Serie C. Non ci sono quasi tiri in porta a parte i rigori. E se per la Casertana può andare bene perchè la squadra di Pavanel, Zeoli e del ds Taldo deve salvarsi, per il Catania è un disastro”, riporta La Sicilia. “Si è passati dalla speranza di rivedere qualcosa di buono dopo il colpaccio di Monopoli a una partita anonima, timorosa, senza trama, senza personalità contro una pericolante”, si legge.

“Ora non veniteci a raccontare di infortuni, sfortuna, tentativi, di un primo tempo così così perchè al primo pericolo corso questa squadra si scioglie. Incapacità o supponenza? Una gara di calcio giocata così fa cadere le braccia. E fa perdere la pazienza ai tifosi che alla fine hanno contestato a più non posso (e in modo civile) squadra, dirigenza e soprattutto il presidente Pelligra che era in tribuna a osservare la squadra”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

