L’EDITORIALE | A Cerignola il Catania sbatte contro la dura realtà: squadra non all’altezza, il mercato per correre ai ripari

Un’altra trasferta amara per il Catania, un’altra prova che conferma quanto questa squadra sia ancora lontana dall’essere competitiva per i piani alti della classifica. La sconfitta per 2-0 contro l’Audace Cerignola, capolista momentanea del girone, è arrivata senza troppe sorprese, eppure lascia strascichi pesanti in casa rossazzurra.

Era noto che il Catania si presentasse all’appuntamento con alcune difficoltà: l’assenza per la febbre di De Rose, elemento cardine del centrocampo, ha pesato enormemente sulla stabilità della squadra. A complicare ulteriormente le cose, l’infortunio di Dalmonte, appena arrivato e subito costretto a fermarsi. Come se non bastasse l’espulsione di Frisenna per doppia ammonizione ha lasciato gli etnei in inferiorità numerica, rendendo ancora più complicato il tentativo di tenere in piedi la gara.

Ma il problema vero è più profondo: questa squadra non ha alternative di livello e non sembra avere nemmeno la grinta necessaria per affrontare avversarie più attrezzate. Solo un paio di elementi, in particolare per questa sfida Di Tacchio e Inglese, si salvano rispetto a questo discorso. La differenza tra il Catania e le squadre di vertice è evidente e va ben oltre il singolo episodio negativo. Serve un’inversione di rotta decisa, ma senza innesti adeguati sul mercato in queste ore il rischio di restare impantanati in una stagione anonima è concreto.

Ora arriva il Monopoli, un’altra squadra in forma e di alta classifica. Un altro test difficilissimo per una squadra che sembra arrancare sia dal punto di vista tecnico che mentale. E intanto il tempo stringe: il calciomercato chiude oggi, 3 febbraio, e il Catania deve ancora completare la rosa per evitare di ritrovarsi senza risorse nella fase cruciale della stagione. Servono rinforzi mirati, giocatori pronti a dare subito un contributo concreto. La speranza dei tifosi è che queste ultime ore di mercato portino risposte adeguate.

