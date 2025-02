L’EDITORIALE | Infortuni e mentalità, il cammino del Catania in salita

Ancora una volta il Catania si trova a fare i conti con un pareggio amaro e con la solita, infinita emergenza infortuni. Contro il Team Altamura, la squadra rossazzurra ha strappato un 1-1 in trasferta grazie alla rete di Jimenez, il migliore in campo per distacco, ma non senza difficoltà. Il rigore trasformato da Leonetti aveva messo in salita un match già complicato, reso ancora più ostico dall’assenza di numerosi giocatori chiave.

La lista degli indisponibili sembra non avere fine, e all’elenco già lungo si sono aggiunti Allegretto, Di Tacchio e, soprattutto, Inglese. L’assenza della punta è pesata come un macigno sulle spalle dell’attacco etneo, privo di un riferimento offensivo capace di fare la differenza nei momenti decisivi. Toscano ha dovuto fare di necessità virtù, ma la manovra offensiva ne ha risentito visibilmente, confermando quanto sia difficile per questa squadra costruire gioco senza alcuni dei suoi interpreti migliori. Se non fosse stato per Jimenez, autore di una prestazione importante tra centrocampo e trequarti, e capace di trovare la via del gol, il ritorno a casa sarebbe stato ancora più deludente.

La direzione arbitrale ha sollevato polemiche, con decisioni che hanno lasciato perplessa la dirigenza rossazzurra, in particolare quando non è stato assegnato un calcio di rigore agli etnei per un presunto fallo subito da Stoppa. Il vicepresidente Vincenzo Grella non ha nascosto il proprio disappunto, esprimendo con forza le proprie perplessità su alcune scelte che hanno condizionato il match. Un malcontento condiviso anche da mister Toscano, che nel post-partita ha sottolineato come certi episodi si ripetano con una frequenza preoccupante.

Il punto conquistato in Puglia lascia l’amaro in bocca, ma soprattutto pone interrogativi sul futuro. Se l’infermeria non si svuota e se la mentalità del club – nella sua interezza – non cambia, il percorso del Catania diventa ancora più in salita. Servono risposte, dentro e fuori dal campo.

