LUPERINI: dal possibile trasferimento al rientro in gruppo dopo l’infortunio, nuova chance in rossazzurro

C’è una novità in coincidenza con lo svolgimento del secondo allenamento settimanale in casa Catania. Si rivede il centrocampista Gregorio Luperini dopo il problema muscolare accusato a dicembre che lo ha tenuto fermo ai box fino alla gara di Cerignola.

Classe 1994 nativo di Pisa, Luperini è stato accolto in estate come uno dei migliori acquisti perfezionati dal Catania, come dimostra il curriculum di tutto rispetto in Serie B e C. Sul campo, però, finora non è riuscito ad offrire il miglior contributo in maglia rossazzurra totalizzando 13 presenze in campionato (più 2 apparizioni ed un gol in Coppa Italia Serie C).

Ritrovare il Luperini dei tempi migliori rappresenterebbe una sorta di neo acquisto per il Catania, nel contesto di un mercato appena concluso obiettivamente poco esaltante. L’ex Palermo ha sostenuto i primi test in gruppo con la squadra di mister Toscano. Durante la finestra invernale del calciomercato è stato sul punto di approdare al Sudtirol, poi la cessione non si è concretizzata e altri club hanno manifestato interesse.

Nelle battute conclusive del calciomercato ci ha provato soprattutto il Pescara, venendo però a mancare l’intesa sulla formula del trasferimento. Adesso avrà nuove opportunità di scendere in campo con la maglia del Catania, auspicando che riesca a dimostrare gran parte del potenziale finora inespresso.

