MARCATORI ROSSAZZURRI: Jimenez sale in zona podio

Gol che è fruttato un punto per il Catania sul campo del Team Altamura. Rete siglata pochi secondi prima dell’intervallo, la terza perla di Kaleb Jimenez in questa stagione. Il jolly italo-spagnolo raggiunge così il terzo gradino del podio rossazzurro, attualmente occupato anche da Davide Guglielmotti e Gabriel Lunetta, oltre a Gianluca Carpani che però non milita più nel Catania.

Jimenez non entrava nel tabellino dei marcatori dal 5 gennaio, in occasione dell’illusorio 1-2 catanese a Benevento, dove i padroni di casa si sono poi imposti per 3-2. Il giocatore che, fino a questo momento, è andato in gol con maggiore frequenza in casa etnea rimane Roberto Inglese. Secondo posto per Matteo Stoppa, al rientro da un infortunio ma fermato dal Giudice Sportivo a seguito del cartellino rosso ricevuto domenica scorsa.

CATANIA – I MARCATORI DOPO 28 GIORNATE DI CAMPIONATO

12 GOL – Inglese

5 GOL – Stoppa

3 GOL – Jimenez, Guglielmotti, Lunetta, *Carpani

2 GOL – Ierardi, Montalto

1 GOL – De Paoli, Anastasio, Castellini, **D’Andrea, Di Gennaro, Forti, Quaini, ***Verna

*ceduto all’Ascoli

**ceduto all’Audace Cerignola

***ceduto al Trapani

