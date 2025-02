MERCATO: Adamonis, sarà cessione definitiva al Sudtirol? Lo scenario

Il 9 gennaio è stato ufficializzato il passaggio dal Catania al Sudtirol di Marius Adamonis. Il portiere lituano ha lasciato la sponda rossazzurra della Sicilia dopo una prima parte di stagione tutt’altro che incoraggiante. Ad oggi, tuttavia, la società etnea continua a detenere la proprietà del cartellino dell’estremo difensore classe 1997. L’operazione è stata infatti definita sulla base del prestito, ma è previsto al termine della stagione l’obbligo di riscatto ad opera degli altoatesini qualora riuscissero a centrare la salvezza in Serie B.

A quel punto il Sudtirol riscatterebbe automaticamente il cartellino dal Catania. Allo stato attuale lo scenario si presenta incerto perchè la squadra allenata da Fabrizio Castori continua a navigare in una zona di classifica pericolosa, in piena zona playout, ma la formazione biancorossa appare in ripresa dopo una prima parte di stagione difficile, potenzialmente in grado di centrare l’obiettivo. Adamonis da un mese difende i pali del Sudtirol avendo fatto registrare finora 3 “clean sheet” su 4 partite giocate.

