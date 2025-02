MERCATO: Castellini, fatta per il passaggio al Pisa

Alessio Castellini si appresta a lasciare Catania. Nelle ultime ore i colleghi di sport.quotidiano.net riportano la notizia, anticipata da Gianluca Di Marzio, che il 21enne difensore rossazzurro si avvia verso il trasferimento al Pisa, club in lotta per la promozione in Serie A. Accordo raggiunto tra le parti, sembrerebbe sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Importante perdita per il reparto arretrato del Catania a poche ore dalla chiusura della sessione invernale del calciomercato. Saluta la Sicilia uno degli elementi più rappresentativi della squadra rossazzurra a cui la tifoseria è molto legato.

