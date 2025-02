MERCATO: Catania, sondato anche Tascone a centrocampo. Musso altro nome per l’attacco

Il Catania sonda il terreno per un ulteriore centrocampista, dopo avere tesserato nei giorni scorsi Giulio Frisenna dall’ACR Messina. Detto di Ilario Iotti, secondo quanto riportano i colleghi di TuttoC.com, la società rossazzurra ha bussato anche alla porta del Foggia per Simone Tascone. Giocatore classe 1997, napoletano, è legato contrattualmente ai satanelli fino a giugno 2026. L’ex Virtus Entella, Turris, Pescara, Casertana, Catanzaro, Fano, Genoa, Paganese e Ternana rappresenta un’ulteriore opzione in mezzo al campo. Per quanto concerne il reparto offensivo, invece, un nome presente nei radar della dirigenza del Catania è anche quello di Antonino Musso, punta centrale di Partinico classe 1999 attualmente in forza al Sorrento (fonte Telecolor) con 8 gol siglati in questa stagione.

