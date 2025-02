MERCATO: Catania, torna di moda Torregrossa

Nel mirino del Catania prima sotto la direzione sportiva di Laneri, poi la scorsa estate essendo Daniele Faggiano un suo estimatore, adesso la società rossazzurra pensa di nuovo ad Ernesto Torregrossa, valutando la fattibilità dell’operazione (fonte tuttosalernitana.com). L’attaccante è legato alla Salernitana da un contratto in scadenza a giugno di quest’anno. Classe 1992, il calciatore italiano (di Caltanissetta) naturalizzato venezuelano ha totalizzato in questo campionato 11 presenze in Serie B. Cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, Torregrossa ha indossato in carriera anche le maglie di Hellas Verona, Siracusa, Monza, Como, Lumezzane, Crotone, Trapani, Brescia, Sampdoria e Pisa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***