MERCATO – De Paoli, il D.S. del Giugliano: “Cambiare aria può essere stato un bene per lui”

Domenico Fracchiolla, Direttore Sportivo del Giugliano, commenta la cessione Di Andrea De Paoli al Catania durante l’appuntamento con ‘A Tutta C’ sulle frequenze di TMW Radio: “Sul mercato volevamo anche togliere dalla rosa quei calciatori che hanno giocato poco, come De Paoli che è stato ceduto al Catania. Abbiamo sostituito tutti i partenti molto, molto bene secondo me. Adesso siamo una squadra più completa in ogni reparto. Penso sempre che quando un calciatore gioca poco si abbassano le motivazioni, quando cambi hai la possibilità di ritrovare entusiasmo. De Paoli è già andato a segno con la maglia del Catania, a conferma che a volte cambiare aria per i ragazzi può essere un bene”. Saprà davvero rigenerarsi in rossazzurro l’attaccante genovese classe 1999?

