MERCATO: in Italia c’è tempo fino al 23 febbraio per l’eventuale ingaggio di svincolati

Da qualche settimana si è conclusa la sessione invernale del calciomercato, ma in Italia è ancora possibile intervenire sul mercato degli svincolati. C’è tempo fino a domenica 23 febbraio per ingaggiare giocatori con il contratto scaduto o risolto consensualmente prima della chiusura della finestra invernale. Idem per i calciatori che abbiano ottenuto lo svincolo per decisione degli organi di giustizia (per esempio per messa in mora del club).

I calciatori con contratto in scadenza al 30 giugno 2025 sono, invece, già liberi di trattare con altri club e di firmare pre-accordi per la stagione 2025/26. E’ ancora possibile, inoltre, cedere giocatori in quei Paesi d’Europa e del mondo dove ancora il termine ultimo per acquistare calciatori non è arrivato: Uruguay, Brasile, Stati Uniti e Canada.

