MERCATO: interesse anche del Catania per Comi, Pro Vercelli su Zanellato, Pellegrini verso Gubbio

C’è un nome nuovo per il Catania mentre si avvicina la chiusura della finestra invernale del calciomercato. Si tratta della punta attualmente in forza alla Pro Vercelli Gianmario Comi. Autore di 12 gol in questo campionato (girone A di Serie C), secondo quanto riportano i colleghi di TuttoC.com ci sarebbe un forte interessamento di Catania, Perugia e Pescara nei confronti dell’attaccante torinese classe 1992. Sempre la Pro Vercelli (fonte La Casa di C) sonda il terreno per il centrocampista rossazzurro Niccolò Zanellato, di recente accostato anche al Pontedera. Inoltre il profilo di Jacopo Pellegrini, punta in uscita dalla Feralpisalò e avvicinata anche al Catania nei giorni scorsi, si avvia verso il trasferimento al Gubbio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***