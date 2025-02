MERCATO: Lucarelli-Cosenza, contratto col Catania complica i piani

Si è presentata in queste ore l’ipotesi concreta che Cristiano Lucarelli potesse tornare in panchina, ripartendo dal campionato di Serie B e più precisamente dalla panchina del Cosenza. La società rossoblu ha incassato la disponibilità del tecnico livornese ma, secondo quanto si apprende dalla stampa calabrese, le difficoltà per la conclusione dell’accordo dipendono anche dal contratto a cifre importanti che lega ancora Lucarelli al Catania fino a giugno 2026. Su lacnews24.it si parla proprio del vincolo contrattuale con il club rossazzurro per circa 280.000 euro complessivi per un anno e cinque mesi restanti, parte economica a cui Lucarelli non vorrebbe rinunciare.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***