MERCATO: Montalto, contatti con altri club. Luperini piace al Pescara. Pagliai, ecco perchè accordo saltato col Catania

Secondo informazioni raccolte dal collega Alessandro Vagliasindi nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, in uscita si registra anche l’interesse del Lecco nei confronti di Adriano Montalto. Contatti avviati con più di una società, vedremo se si riuscirà a sbloccare entro la chiusura del mercato la cessione dell’ex Casertana. C’è il gradimento del Pescara per il centrocampista Gregorio Luperini, ma va trovato l’accordo sulla formula. Gli abruzzesi gradirebbero il prestito, il Catania spinge per un trasferimento a titolo definitivo.

In merito al mancato accordo con il laterale destro dell’AZ Picerno Gabriele Pagliai, che prevedeva anche il passaggio in terra lucana di Mattia Maffei, la quadra era stata trovata sulla percentuale della futura rivendita ma il problema è sorto nel momento in cui Pagliai ha preteso prima di firmare il contratto la titolarità del ruolo in maglia rossazzurra. Su questi presupposti il Catania ha risposto picche, quindi l’operazione è saltata così come l’approdo di Maffei al Picerno, raggiungendo invece Tabbiani al Trento.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***