MERCATO: Rapisarda-Latina, ci siamo. Celli-Rimini, nuovi contatti

In via di definizione la trattativa per il passaggio di Francesco Rapisarda al Latina (fonte La Casa di C). Nei giorni scorsi era noto l’interesse manifestato dalla società nerazzurra, con in testa il Direttore Sportivo catanese Matteo Patti, convinto estimatore del terzino classe 1992. Tra i movimenti in uscita del Catania, va trovata una soluzione per Alessandro Celli. L’ex difensore della Ternana è finito da tempo nel mirino del Rimini. Le scorse settimane Celli aveva rifiutato l’ipotesi biancorossa, ma nelle ultime ore sono ripresi i contatti tra le parti.

