MERCATO – Roma (D.S. Messina): “Frisenna ceduto al Catania in cambio di Chiarella e Costantino”

L’attaccante Rocco Costantino e l’esterno Marco Chiarella all’ACR Messina all’interno dell’operazione Frisenna con il Catania. Lo ha confermato in sala stampa il Direttore Sportivo del club giallorosso Domenico Roma. I peloritani, dunque, si sono privati del centrocampista Giulio Frisenna in cambio delle due contropartite tecniche che la società rossazzurra ha inserito nella trattativa. Sia Chiarella che Costantino sono stati ceduti in prestito secco: mentre il primo (reduce dall’esperienza al Rimini) è ancora contrattualmente legato al Catania fino a giugno 2027, il secondo (che ha concluso l’avventura alla Lucchese) per un altro anno e mezzo.

