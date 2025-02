MERCATO: sfuma Torregrossa, si riapre la pista Finotto?

Ernesto Torregrossa non sarà un nuovo giocatore del Catania. Accostato a più riprese negli ultimi anni al club rossazzurro, l’esperto attaccante non se la sente di scendere di categoria ed ha raggiunto l’accordo per il trasferimento alla Carrarese. Torregrossa lascia la Salernitana a titolo definitivo. Attenzione, perchè proprio dalla Carrarese potrebbe riaprirsi la trattativa per il passaggio in rossazzurro di Mattia Finotto, attaccante centrale di 32 anni andato a segno 3 volte in questo campionato di Serie B e protagonista della promozione in cadetteria dei marmiferi nella passata stagione con 10 reti (altri 2 gol siglati nella prima parte della scorsa stagione con la maglia della Triestina, ndr).

