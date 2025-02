MERCATO: Torregrossa-Catania, se ne parla da anni ma questo matrimonio non s’ha da fare

Addirittura fin dai tempi dell’amministratore delegato Pietro Lo Monaco a Catania, in C, esiste una forte attrazione da parte del club rossazzurro verso Ernesto Torregrossa. Centravanti siciliano classe 1992 di San Cataldo in possesso del passaporto venezuelano, poiché il padre Lirio è nato e cresciuto a Calabozo (città del Venezuela di 131mila abitanti), spesso e volentieri ha avuto in carriera la possibilità di approdare sotto l’Etna. Il matrimonio, però, non si è mai concretizzato.

L’interesse ricorda per certi aspetti l’ex Torino Rolando Bianchi. Puntualmente ad ogni sessione di calciomercato veniva accostato al Catania, ma il trasferimento alle pendici dell’Etna è sempre rimasto solo su carta. Ecco, qualcosa di simile nel caso di Torregrossa. Nel 2023 il dirigente Antonello Laneri allontanò il giocatore dal Catania perchè il Pisa – allora proprietario del cartellino – decise di non privarsene. L’estate scorsa il Direttore Sportivo Daniele Faggiano ammise di avere considerato l’ipotesi d’ingaggiare il 32enne attaccante, poi la scelta finale ricadde su Roberto Inglese.

Alla riapertura del mercato, la Salernitana aveva dato la propria disponibilità a discutere col Catania l’eventuale passaggio in rossazzurro di Torregrossa. Ancora una volta, però, niente da fare. Il giocatore non se l’è sentita di scendere in C, sposando il progetto Carrarese. Nelle battute conclusive del calciomercato il Catania, dopo tante difficoltà a reperire una nuova punta all’altezza, ha virato su Andrea De Paoli.

