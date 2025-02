MERCATO: Zanellato, il Lecco lo soffia alla Pro Vercelli in extremis

Altro movimento in uscita in casa rossazzurra. La Pro Vercelli nelle ultime ore ha intensificato i contatti con il 26enne Niccolò Zanellato ma proprio sul più bello l’ex Crotone – che è stato oggetto d’interesse di diverse società soprattutto del girone A di Serie C – non ha trovato l’intesa con il club piemontese, accettando invece la proposta formulata dal Lecco. Decisiva la volontà del calciatore, la società lombarda ha soffiato in extremis il centrocampista alla Pro Vercelli (fonte La Casa di C). Nella seconda parte della precedente stagione Zanellato aveva indossato in prestito la maglia del Crotone. Poi il rientro alla base (Catania), rimanendo ai piedi dell’Etna in questi mesi da fuori lista.

