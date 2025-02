MONOPOLI-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Esordio di De Paoli, Raimo tra i titolari

Le formazioni ufficiali di Monopoli e Catania, avversarie allo stadio “Vito Simone Veneziani” per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Si rivedono in campo dal 1′ Raimo e Ierardi, schierato sulla corsia di sinistra. Esordio ufficiale in maglia rossazzurra per il neo acquisto De Paoli. Tra le fila biancoverdi, dentro gli ex Catania Greco e Miceli.

MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Miranda, Miceli (VC), Angileri; Viteritti (C), Bulevardi, Battocchio, Greco, Pace; Grandolfo, Pellegrini.

A disp. di Colombo: Albertazzi, Sibilano, Bizzotto, Cristallo, Valenti, De Risio, Scipioni, Contessa, Falzerano, Cellamare, Yeboah, Sylla, Bruschi.

CATANIA (3-4-1-2): Dini; Ierardi, Del Fabro, Allegretto; Guglielmotti, Di Tacchio (VC), De Rose (C), Raimo; Jimenez; Inglese, De Paoli.

A disp. di Toscano: Butano, Gega, Celli, Forti, Anastasio, Luperini, Corallo.

