VERSO MONOPOLI-CATANIA: precedenti, Scarsella e Silvestri decisivi nelle uniche vittorie etnee

I rossazzurri tornano a giocare sul campo del Monopoli, attuale capolista del girone C di Serie C, dopo lo 0-0 maturato la scorsa stagione in data 21 settembre 2023. La trasferta di Monopoli è stata spesso avara di soddisfazioni per i colori rossazzurri. Il primo successo catanese al “Veneziani” è datato 23 settembre 2015: 1-2 in rimonta siglato dal centrocampista Fabio Scarsella, subentrato a gara in corso e decisivo per le sorti della squadra allora affidata a Pippo Pancaro.

Il 4 ottobre 2020, invece, fu Tommaso Silvestri a regalare la gioia per la conquista dei tre punti all’Elefante trovando la zampata vincente al 53′. Ad oggi è l’ultima affermazione etnea in terra pugliese. Il bilancio complessivo vede il Monopoli vittorioso in sei occasioni, altrettanti pareggi e le uniche affermazioni etnee menzionate.

Pesante il passivo delle ultime quattro sconfitte maturate contro la compagine pugliese: 3-0, 5-0, 4-2 e 3-0. In occasione del ko con il maggior numero di reti subite sedeva in panchina Cristiano Lucarelli, quella stagione fu la migliore negli ultimi dieci anni rossazzurri in terza serie, con il Catania che concluse l’annata al secondo posto, alle spalle del Lecce, venendo poi eliminato ad un passo dalla finale playoff dal Siena.

BILANCIO PRECEDENTI A MONOPOLI:

Vittorie Monopoli: 6

Pareggi: 6

Vittorie Catania: 2

Gol Monopoli: 21

Gol Catania: 8

Coppa Italia 1985/86, Monopoli 2-1 Catania

32′ Luvanor (C), 60′ Di Michele (M), 84′ Lanci (M)

Serie C1 1987/88, Monopoli 0-0 Catania

Serie C1 1988/89, Monopoli 1-1 Catania

12′ Martini (M), 52′ Marini (C)

Serie C1 1989/90, Monopoli 1-1 Catania

2′ Mandressi (M), 38′ Scienza (C)

Serie C1 1990/91, Monopoli 0-0 Catania

Serie C1 1991/92, Monopoli 1-0 Catania

49′ Limetti

Lega Pro 2015/16, Monopoli 1-2 Catania

50′ Esposito (M), 71′ Scarsella (C), 93′ Scarsella (C)

Lega Pro 2016/17, Monopoli 3-0 Catania

38′ Esposito, 67′ Ricucci, 88′ Genchi

Serie C 2017/18, Monopoli 5-0 Catania

33′ Salvemini, 37′ Genchi, 60′ Sounas, 83′ Longo, 85′ Mangni

Serie C 2018/19, Monopoli 0-0 Catania

Serie C 2019/20, Monopoli 4-2 Catania

16′ Carriero (M), 19′ Mazzarani (C), 55′ Rotas aut. (C), 58′ Piccinni (M), 72′ Fella (M), 89′ Donnarumma (M)

Serie C 2020/21, Monopoli 0-1 Catania

52′ Silvestri

Serie C 2021/22, Monopoli 3-0 Catania

4′ Starita, 17′ Starita, 77′ Viteritti

Serie C 2023/24, Monopoli 0-0 Catania

