MONOPOLI: l’elenco dei convocati e degli indisponibili in vista del Catania

L’allenatore del Monopoli Alberto Colombo ha diramato la lista dei convocati per il match in programma col Catania. Il tecnico biancoverde ha inserito in elenco 24 giocatori. Tra questi figurano gli ex rossazzurri Mirko Miceli (cresciuto nelle giovanili del Calcio Catania) e Jean Freddi Greco, più l’attaccante Jacopo Pellegrini, profilo valutato dal Catania nel mercato invernale. Non convocati Fazio, Cascella, Calvano, Virgilio e Vazquez.

PORTIERI – Vitale, Albertazzi, Sibilano

DIFENSORI – Bizzotto, Angileri, Miceli, Cristallo, Miranda

CENTROCAMPISTI – Pace, Battocchio, Bulevardi, Greco, Valenti, De Risio, Scipioni, Contessa, Falzerano, Cellamare, Viteritti

ATTACCANTI – Pellegrini, Grandolfo, Sylla, Yeboah, Bruschi

