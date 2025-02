MOROSOLI: “Catania, serve pazienza e lavorare sull’approccio mentale. Spesso con giocatori più affamati e meno blasonati si ottengono risultati migliori”

Così l’imprenditore Francesco Russo Morosoli, tifoso e sponsor del Catania FC attraverso il marchio Funivia dell’Etna, ospite di ‘Spazio Sport Live’ a Sicilia 242:

“Il Catania ha preso due personaggi assolutamente vincenti, Toscano e Faggiano, poi purtroppo la squadra è stata rimaneggiata più volte per via di vari infortuni con Toscano costretto a reinventarsi anche ruoli in campo. Se andamo ad analizzare effettivamente la situazione, Toscano, uomo del sud forse accusato di essere un pò troppo burbero con i giocatori – ma ha anche i suoi pro questa cosa – ha un accordo biennale col Catania e non è un caso. Lui è solito fare progetti vincenti biennali. La tifoseria del Catania è molto pretenziosa e lo capisco, ma Toscano ha bisogno di due anni. Il tifoso dovrebbe avere un attimino di pazienza in più secondo me”.

“Capisco che siamo impazienti di tornare in categorie più consone ma dico una cosa forse impopolare. Dal ’46 a oggi abbiamo fatto la Serie A solo 17 volte, gli altri anni siamo stati da tutte le parti tranne che in A. Mi attirerò magari le antipatie di qualcuno, ma io che lavoro sulla base dei numeri so che il Catania tradizionalmente non c’è in A. Siamo un pubblico stupendo, una delle più grandi tifoserie in Italia, giusto contestare se la squadra quando non va ma non dimentichiamo queste cose. Ci sono squadre che spendono pochi soldi ma vincono, altre che spendono tanto e perdono. Alla fine scendono in campo i giocatori con la loro mentalità, i loro litigi nello spogliatoio. I tifosi ci sono rimasti male perchè non abbiamo preso la punta da doppia cifra. E’ arrivato De Paoli che, con tutto il rispetto, era una seconda scelta del Giugliano; criticatissimo, va a Monopoli contro la capolista e segna all’esordio. Questo per dire che comunque ci sono alchimie che non si fanno con i soldi, ci vuole il cuore, la programmazione, lavorare sodo con un progetto chiaro ma ci vuole anche il fattore B e la giusta mentalità con cui scendi in campo”.

“La continuità si ottiene lavorando anche mentalmente sui giocatori. Sono fissato sull’approccio mentale dei calciatori. Spesso si ottengono più risultati con giocatori meno blasonati ma più affamati e giovani che vogliono farsi notare, gente che non crea disturbo negli spogliatoi, corre e dà tutto per la squadra. Il tifoso questo lo apprezza. La campagna acquisti è stata forse per il tifoso un pò sottotono, certamente dobbiamo tenere presente che venivamo dai disastri di Lucarelli, venuto a Catania dicendo che avrebbe portato lui i giocatori. Avevamo una rosa di giocatori impressionante con costi esorbitanti per la proprietà. Certo, a chi non sarebbe piaciuto avere un bomber da doppia cifra? Ma dobbiamo anche fare i conti con queste cose. Gli ingaggi pesanti sul bilancio societario li paghi“.

“Toscano ha avuto i problemi di fare una squadra diversa in ogni partita. Diamo alla squadra il tempo di poter imparare a giocare a memoria, a collaudare gli schemi. Magari c’è un problema relativo agli spazi del ‘Cibalino’. Tutti vorremmo tornare in Serie A domani ma dobbiamo avere pazienza e, ripeto, lavorare tanto sulla mentalità. Penso ai famosi 20 venti minuti a partita da evitare. A Monopoli, però, poteva eserci un contraccolpo psicologico dopo il pareggio ed invece la squadra con determinazione si è riportata in vantaggio”.

