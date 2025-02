LA SICILIA – Orazio Russo: “Creato un sistema per i nostri talenti, ecco i dettagli del progetto giovanile. Aspetto strutturale fondamentale. Corallo? Cautela…”

Orazio Russo, responsabile del settore giovanile del Catania, concede un’intervista al quotidiano La Sicilia parlando del progetto della proprietà rispetto ai giovani del vivaio:

“Ricevetti l’incarico nel 2022 con la mission precisa di scovare il ‘diamante grezzo’ e valorizzarlo. Tramite il settore giovanile, il presidente Pelligra intende anzitutto concedere ai ragazzi, partendo da quelli del territorio, una possibilità di crescita e una chance di giungere al professionismo. Il talento è la base, chiaramente, ma non basta: serve un’organizzazione capillare che curi ogni singolo aspetto della crescita del giovane atleta per farne emergere le qualità“.

“Il primo investimento della proprietà è stato effettuato sulle professionalità al servizio delle squadre giovanili e sui metodi formativi: si pensi per esempio al contributo del professor Petralia, che per anni ha lavorato in Serie A e per noi monitora i parametri di sviluppo delle potenzialità atletiche dei singoli ed è supervisore delle performance. Possiamo constatare la creazione di un sistema: la prima squadra attinge dall’under 19, le altre due squadre impegnate nelle categorie under nazionali spingono per arrivare in Primavera 3 con buoni risultati di crescita, concedendo spesso ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi con avversari di età superiore. Le compagini regionali alimentano con buona continuità le squadre under 15 e under 17 Serie C. Inoltre le quattro squadre dell’attività di base, affidata a Teo Coppola insieme al progetto tecnico territoriale, consentono al nostro settore giovanile di attingere da un grande e prezioso bacino di utenza e di passione. Quando abbiamo iniziato, si trattava di scavare e perforare, tracciare un percorso che oggi risulta praticabile. E’ il primo obiettivo centrato”.

“Impiantistica? La società ritiene l’aspetto strutturale fondamentale e quel che è ormai imminente a Nesima, con un investimento di dominio pubblico e ingente e che consentirà alla struttura di divenire più funzionale sotto tutti gli aspetti, ne è una prova concreta. La formazione tecnica è fondamentale. Corallo? E’ a disposizione della prima squadra e ne siamo felici, ovviamente le valutazioni sul suo percorso in prima squadra non spettano al settore giovanile. La cautela nei giudizi e nelle previsioni, in ogni caso, è una componente necessaria per lo stesso ragazzo. Biagianti? Sono molto soddisfatto del lavoro suo e dei collaboratori, dal vice Calvaruso al preparatore atletico Di Tunisi ed al preparatore dei portieri Bonfatto, come anche dell’operato di tutti gli allenatori e componenti degli staff delle altre squadre abbinando la ricerca di un miglioramento e di nuove soluzioni all’affidabilità“.

