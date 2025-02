PAGELLE DI REPARTO: De Paoli si presenta bene, autorevole Di Tacchio, Ierardi decisivo

Catania vittorioso a Monopoli: 2-1 dei rossazzurri con De Paoli e Ierardi marcatori. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 6+

Grande lotta per tutta la durata del match. Bene Allegretto, disattenzione generale in occasione del momentaneo pareggio dei pugliesi con Grandolfo. Per il resto prova positiva, poche le occasioni concesse all’avversario.

Il migliore in difesa:

Ierardi 7 – Palma di migliore del reparto per il gol decisivo segnato nei minuti finali della sfida. Ha il merito di crederci e di essere fondamentale nel momento cruciale della partita.

Dini 6+, Del Fabro 6, Allegretto 6.5, Gega 6

CENTROCAMPO 6

Una battaglia giocata con il coltello tra i denti, anche nei momenti in cui la stanchezza si è fatta sentire particolarmente. In mezzo la squadra non si è disunita, nonostante il debito d’ossigeno di alcuni elementi fosse evidente: questo è stato il segreto che ha portato il Catania alla vittoria.

Il migliore a centrocampo:

Di Tacchio 6.5 – L’esperienza si fa vedere, ancora una volta. Nel primo tempo va pure vicino al gol calciando da lontano, poi gestisce la mediana, indicando i giusti movimenti anche ai compagni, diventando un faro del gioco rossazzurro.

Raimo 5.5, Guglielmotti 6, De Rose 6, Anastasio 6

ATTACCO 6

Alternative azzerate. Buon avvio, un tempo di buone giocate. Poi un progressivo spegnersi nella ripresa, senza poter disporre di valide soluzioni dalla panchina, ad eccezione di Corallo, chiamato in causa al posto dell’acciaccato De Paoli dando brio alla manovra.

Il migliore in attacco

De Paoli 7 – Esordio con gol. Meglio di così non poteva cominciare la sua esperienza alle falde dell’Etna. Ha giocato con impegno, rivelandosi nella circostanza un buon supporto offensivo per Inglese e un possibile riferimento per i compagni nella costruzione del gioco. Per lui tra l’altro si è trattato del classico gol dell’ex, vista la sua militanza in passato nel Monopoli.

Inglese 6, Jimenez 6, Corallo 6.5

ALLENATORE:

Toscano 6.5 – Squadra ridotta ai minimi termini. Fa quel che può, il punto in questo momento poteva andare pure bene ma il Catania ha avuto il merito di non accontentarsi, piazzando la zampata da tre punti nel finale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***