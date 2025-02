PAROLA AI TIFOSI – Filippo ed il papà un anno dopo l’esperienza di Catania: “Città bellissima. Quanto affetto e regali ricevuti. Esperienza da brividi. Torneremo”

Filippo Leuzzi ed il papà, tifosi del Catania ormai praticamente acquisiti, un anno dopo il viaggio da Rimini alla Sicilia ricordano l’affetto ricevuto in quei giorni dal popolo rossazzurro, attraverso il canale social Il calcio secondo Filippo.

Filippo Leuzzi: “Un anno fa esatto siamo partiti per Catania dall’aeroporto di Bologna. In quei pochi giorni vissuti a Catania ho fatto praticamente di tutto. La sera dell’arrivo andammo a cena con i tifosi, diversi gruppi organizzati, Leonardo. Cena fantastica con annessa torta. Ho conosciuto un sacco di persone. Il giorno dopo si giocava Catania-Rimini, in mattinata facemmo un giro in città, venne a salutarmi anche una persona dall’edicola che conosceva la mia storia. Ho visitato la base militare di Sigonella, bellissima. Sono salito su alcuni aerei. Ho ricevuto tanto affetto e regali. Ogni volta che guardo la maglia rossazzurra che mi è stata regalata ricordo tutte le avventure passate. La maglia del Catania mi trasmette emozioni, sono molto contento di questa esperienza”.

Vito Leuzzi (il papà): “Ricordo quando eravamo in aereo, non ci siamo subito resi conto dell’immensità dell’Etna. Faceva un certo effetto vedere il vulcano innevato. Era bellissima l’atmosfera della partita allo stadio. Incredibile il giro di campo con tantissima gente che salutava. Ho ancora i brividi. Tanta gente chiamava Filippo regalando maglie, adesivi, un sacco di roba. E poi Catania è una città bellissima, per certi versi somiglia a Lecce. Vorremmo tornare a Catania, stavolta soffermandoci un pò di più, magari 4-5 giorni. Dobbiamo salutare tante persone e, se riusciamo, salire sull’Etna. La cosa è nata lì e non è finita, ci sentiamo ancora con diversi tifosi del Catania. Con loro è come se ci conoscessimo da sempre, torneremo in compagnia di qualche amico, così da far vivere anche a loro l’esperienza di una città bella, con gente stupenda”.

VIDEO: Filippo ed il papà ricordano l’esperienza di Catania

