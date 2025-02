PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Catania, si è visto qualcosa di diverso. Sperando che non sia un’eccezione estemporanea”

Commento social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud dello stadio “Angelo Massimino”, dopo la prestazione del Catania contro il Monopoli:

“Sembrava di rivivere lo stesso copione visto in altre partite, almeno fino al pareggio dei padroni di casa. Catania che passa in vantaggio, che poi viene ripreso, e poi si chiude aspettando lo spiraglio propizio o accontentandosi del pareggio. È durato si è no dieci minuti o poco più questo copione, perché il Catania ha progressivamente mostrato la voglia di arrivare al vantaggio, cosa che spesso non si è vista. Anziché tamponare e aspettare, piano piano si è cercato il modo per penetrare la difesa pugliese, culminato con la capocciata di Ierardi che porta in vantaggio i rossazzurri.

Forse quello che più è mancato in campo è stata la determinazione di volere e provare ad ottenere le cose. Troppo spesso si sono ritrovati ad aspettare, ad accontentarsi di quel poco che il risultato offriva. Ovviamente non stiamo parlando di una partita stellare, ma ieri qualcosa di diverso si è visto, la voglia di passare in vantaggio. Sperando che diventi la normalità e non un’eccezione estemporanea…”.

