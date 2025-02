PAVANEL (all. Casertana): “Concesso il minimo sindacale al Catania, mastico amaro per non avere vinto”

Avrebbe voluto i tre punti l’allenatore della Casertana, Massimo Pavanel, che si mostra insoddisfatto per non avere portato a casa l’intera posta a Catania. Queste le sue parole in sala stampa:

“Se avessimo vinto noi non ci sarebbe stato proprio niente da dire. Faccio i complimenti ai ragazzi e allo staff, Zeoli in particolare ha avuto un’intuizione molto buona. Avevamo tanti giovani in campo, ho schierato i ragazzi più adatti al tipo di gara che volevamo fare. La partita l’abbiamo fatta noi. Prima della gara sono onesto nel dire che mi avrebbe soddisfatto anche uscire da questo campo con un punto, ma per come si è sviluppata la gara mastico amaro“.

“Peccato perchè su due situazioni molto pericolose non abbiamo calciato. Siamo stati noi bravi nel palleggio, li abbiamo fatti correre un pò di più, magari loro non erano tanto lucidi nella ripartenze costringendoli a giocare delle palle dritte, lunghe. Il Catania ha una squadra forte e uno degli allenatori più forti in circolazione, ma in questa gara meritavamo noi. Domani è un’altra storia”.

“Abbiamo concesso il minimo sindacale al Catania, che ha effettuato le sue giocate ma con poca lucidità. Dini nel finale ha fatto un grande intervento, non so se la palla abbia oltrepassato completamente la linea di porta, ci vorrebbe il VAR, che comunque è previsto ai playoff e playout. Vogliamo riconquistare i nostri tifosi. Sappiamo di essere contestati, come accade anche al Catania. Sono piazze con tifoserie importanti, fanno fatica ad accettare il verdetto del campo quando non vinci“.

