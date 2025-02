PAVANEL (all. Casertana): “Etnei organizzati e tosti, noi pronti alla battaglia sportiva. Proveremo a mettere il dito su qualche difettuccio del Catania”

Massimo Pavanel, ex allenatore del Padova ed attuale tecnico della Casertana, parla così alla vigilia della trasferta di Catania:

“Non dobbiamo pensare alla sfortuna ma essere positivi e andare avanti affrontando una squadra importante, che quest’anno si è espressa in maniera altalenante. Andremo a Catania cercando di risaltare i nostri pregi e riducendo i difetti, provando a mettere il dito su qualche difettuccio che potrebbe avere il Catania“.

“Io devo trarre delle indicazioni dall’ultima partita disputata, lavorando su quello che è migliorabile con voglia, determinazione, incrementando la percentuale di duelli vinti, cosa molto importante soprattutto in questa situazione di classifica. Dobbiamo tirare fuori le nostre qualità, esprimendole al meglio. Toscano? L’allenatore del Catania è un amico, tra i più titolati in C. Sicuramente come tutte le sue squadre darà filo da torcere. Mi aspetto un Catania organizzato, tosto, molto concreto e voglio che la Casertana sia pronta per questa battaglia sportiva. Non dobbiamo farci prendere dal nervosismo, giocando con attenzione, concentrazione, alzando il livello agonistico nel modo giusto“.

“Il nostro organico possiede le qualità per salvarsi, dobbiamo farle emergere lottando fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. Non sarà semplice ma dobbiamo essere convinti di potercela fare. I punti te li devi andare a conquistare, provando a vincere più gare possibili ed evitando di perdere quando non puoi portare a casa la vittoria. Abbiamo bisogno di crescere in termini di personalità, riempiendo di più l’area di rigore avversaria. Concediamo pochissimo, vantiamo una delle difese migliori del campionato. Dobbiamo mantenere la nostra solidità facendo al tempo stesso qualcosa di meglio in attacco“.

