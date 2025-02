PRIMAVERA: Taranto escluso dal torneo, il Catania sale al terzo posto

Deliberata dal Giudice Sportivo l’esclusione del Taranto dal campionato Primavera 3 “Dante Berretti”, a seguito della seconda mancata presentazione della squadra pugliese ad una gara ufficiale. Nello specifico non è stata giocata la sfida tra Turris e Taranto, prevista per il 15 febbraio, in aggiunta al precedente match contro il Gubbio del 7 dicembre.

Conseguentemente cambia la classifica del girone B, annullando tutti i risultati delle gare giocate dal Taranto ed i punti conseguiti dalle avversarie al cospetto dei rossoblu. Per effetto dell’estromissione del Taranto dal torneo, il Catania sale al terzo posto portandosi a -6 dal Catanzaro capolista. Riportiamo di seguito la nuova classifica ed il calendario aggiornato dalla 6a alla 11a Giornata di ritorno:

CLASSIFICA

1ª CATANZARO 35

2ª GUBBIO 31

3ª CATANIA 29

4ª POTENZA 28

5ª LATINA 25

6 ª GIUGLIANO 17

7ª FOGGIA 15

8 ª TURRIS 14

9ª LUCCHESE 11

10ª AUDACE CERIGNOLA 10

11ª JUVE STABIA 8

CALENDARIO

22 FEBBRAIO 2025 – 6ª GIORNATA RITORNO

AUDACE CERIGNOLA-LUCCHESE

CATANZARO-CATANIA

GIUGLIANO-FOGGIA

JUVE STABIA-TURRIS

POTENZA-GUBBIO

RIPOSA: LATINA

1 MARZO 2025 – 7ª GIORNATA RITORNO

FOGGIA-CATANIA

GUBBIO-CATANZARO

LATINA-POTENZA

LUCCHESE-GIUGLIANO

TURRIS-AUDACE CERIGNOLA

RIPOSA: JUVE STABIA

15 MARZO 2025 – 8ª GIORNATA RITORNO

CATANIA-LUCCHESE

GIUGLIANO-TURRIS

GUBBIO-FOGGIA

JUVE STABIA-LATINA

POTENZA-CATANZARO

RIPOSA: AUDACE CERIGNOLA

22 MARZO 2025 – 9ª GIORNATA RITORNO

CATANZARO-LATINA

FOGGIA-POTENZA

JUVE STABIA-AUDACE CERIGNOLA

LUCCHESE-GUBBIO

TURRIS-CATANIA

RIPOSA: GIUGLIANO

29 MARZO 2025 – 10ª GIORNATA RITORNO

CATANZARO-FOGGIA

GIUGLIANO-JUVE STABIA

GUBBIO-TURRIS

LATINA-AUDACE CERIGNOLA

POTENZA-LUCCHESE

RIPOSA: CATANIA

5 APRILE 2025 – 11ª GIORNATA RITORNO

AUDACE CERIGNOLA-GIUGLIANO

FOGGIA-LATINA

JUVE STABIA-CATANIA

LUCCHESE-CATANZARO

TURRIS-POTENZA

RIPOSA: GUBBIO

