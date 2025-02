QUI CATANIA: chi è Bierstekers, il giovane che ha esordito con la Primavera di Biagianti

In occasione della vittoria maturata nel precedente turno di campionato con il Potenza per 2-0, mister Marco Biagianti ha fatto esordire dal 1′ il laterale destro olandese Dinay Bierstekers, proveniente dal Como. Innesto importante per il giovane Elefante che, sabato, dopo la sosta affronterà il Catanzaro capolista del girone B di Primavera 3.

Lo scorso anno il Como ha prelevato il terzino dagli olandesi del Vitesse. Bierstekers, nato il 24 maggio 2007 a Den Bosch, è sceso in campo anche con la Nazionale dell’Olanda Under 15 e 16. Come evidenzia il portale Mondo Primavera, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio giovanile olandese. Cresciuto nel settore giovanile del Vitesse, il ragazzo ha mostrato fin da subito le sue qualità, attirando l’attenzione di diversi club europei. “Terzino destro di ruolo, Bierstekers è noto per la sua velocità, abilità nel dribbling e capacità di supportare la fase offensiva. Oltre a questo è dotato di una notevole visione di gioco e intelligenza tattica nonostante la giovane età”, si legge.

