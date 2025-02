QUI CATANIA: De Paoli sedicesimo rossazzurro a segno in campionato

Archiviata la 26a Giornata del girone C di Serie C, l’elenco dei marcatori etnei in campionato accoglie un nuovo giocatore: si tratta dell’attaccante Andrea De Paoli, andato subito in gol all’esordio indossando la casacca del Catania (in precedenza in questa stagione ha siglato un’altra rete, con la maglia del Giugliano il 29 settembre).

De Paoli è il sedicesimo calciatore del Catania ad avere trovato la via del gol in questo campionato. Ierardi, decisivo con la sua inzuccata vincente a Monopoli, ha invece messo a segno la seconda realizzazione stagionale in rossazzurro. Il giocatore andato in rete con maggiore frequenza in casa etnea rimane Roberto Inglese, a secco da oltre un mese. Secondo gradino del podio per Matteo Stoppa, attualmente infortunato.

CATANIA – I MARCATORI DOPO 26 GIORNATE DI CAMPIONATO

11 GOL – Inglese

5 GOL – Stoppa

3 GOL – Guglielmotti, Lunetta, *Carpani

2 GOL – Jimenez, Ierardi, Montalto

1 GOL – Anastasio, Castellini, **D’Andrea, De Paoli, Di Gennaro, Forti, Quaini, ***Verna

*ceduto all’Ascoli

**ceduto all’Audace Cerignola

***ceduto al Trapani

