QUI CATANIA: Di Gennaro e Stoppa, possibile rientro in gruppo entro un paio di settimane

Catania che continua a fare i conti con una situazione di assoluta emergenza legata all’infermeria. Tante, troppe defezioni anche in vista della difficile trasferta di Monopoli. Si avverte in questo momento soprattutto la mancanza di Di Gennaro, leader del reparto difensivo, e Stoppa, uno dei giocatori dal maggior tasso tecnico dalla trequarti di campo in su.

Entro 2 settimane dovrebbe registrarsi il rientro in gruppo dell’ex difensore della Carrarese, la cui ultima apparizione sul rettangolo verde risale al 14 dicembre (Taranto 1-5 Catania), saltando le successive gare a seguito di una frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Tra 15-20 giorni potrebbe recuperare anche Stoppa, in conseguenza di un infortunio muscolare riportato il 19 gennaio dopo la gara di Picerno.

