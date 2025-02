QUI CATANIA: il peso dell’attacco sulle spalle di Inglese

11 gol messi a segno su 24 partite disputate con la maglia del Catania, in attesa di scendere in campo contro il Monopoli. Numeri che rendono Roberto Inglese il calciatore rossazzurro più prolifico. L’esperto attaccante nativo di Lucera rappresenta una delle poche note liete del Catania 2024/25, avendo ritrovato in Sicilia la verve in fase realizzativa dei tempi migliori.

Di Inglese i tifosi apprezzano soprattutto l’umiltà con cui si è calato nella realtà, supportando i compagni in tutte le fasi di gioco con spirito di sacrificio e abnegazione. Il peso del reparto avanzato rossazzurro è sulle sue spalle, in un momento in cui la situazione là davanti è di assoluta emergenza viste le defezioni di Stoppa, Dalmonte e Montalto, anche se quest’ultimo non è mai riuscito a fornire appieno il contributo che ci si poteva attendere quando chiamato in causa.

Inglese, che ha sempre messo al primo posto le esigenze di squadra, confida di raddrizzare in qualche modo la barca provando anche a sbloccarsi in zona gol, essendo a digiuno da poco più di un mese. L’attaccante classe 1991, peraltro, quando è entrato nel tabellino dei marcatori in questa stagione ha sempre contribuito a portare a casa punti per il Catania, ad eccezione dell’illusoria trasferta di Benevento del 5 gennaio scorso in cui siglò la rete del momentaneo 1-1.

