QUI CATANIA: lista dei “23”, la situazione in chiusura mercato

Vediamo la situazione relativa agli slot dei 23 calciatori professionisti a disposizione di mister Domenico Toscano. Tante uscite si sono registrate nella sessione invernale del calciomercato, tra questi alcuni esuberi che erano sul groppone del Catania da luglio (Chiricò, Silvestri, Rapisarda, Zanellato) e qualche giocatore che ha interrotto il contratto di prestito originario cambiando nuovamente casacca (Tirelli, Chiarella, Costantino, Maffei). In aggiunta a Monaco dovrebbero essere esclusi dalla lista Celli e Bethers, ricordando che in qualsiasi momento viene permesso dal regolamento di sostituire i portieri ed una sola volta, dopo la chiusura della finestra invernale di calciomercato, si può rimpiazzare un giocatore in lista con un altro elemento.

PORTIERI – Dini, Farroni

DIFENSORI – Allegretto, Del Fabro, Di Gennaro, Gega, Ierardi, Quaini

CENTROCAMPISTI – Anastasio, De Rose, Di Tacchio, Guglielmotti, Frisenna, Jimenez, Lunetta, Luperini, Raimo, Sturaro

ATTACCANTI – Dalmonte, De Paoli, Inglese, Montalto, Stoppa

FUORI LISTA – Bethers, Celli, Monaco

ACQUISTI MERCATO INVERNALE – Dini, Farroni, Del Fabro, Allegretto, Frisenna, Dalmonte, De Paoli

CESSIONI MERCATO INVERNALE – Adamonis, Tirelli, Popovic, Silvestri, Carpani, Verna, Chiarella, Costantino, Maffei, D’Andrea, Chiricò, Rapisarda, Castellini, Zanellato

