QUI CATANIA: Pelligra ha assistito alla rifinitura, dopo pranzo partenza in aereo

Il sindaco di Misterbianco Corsaro e l’assessore Pignataro hanno accolto oggi al “Valentino Mazzola” di Misterbianco, campo in cui si allena temporaneamente la squadra di mister Toscano, il presidente del Catania Rosario Pelligra. Il patron rossazzurro ha assistito alla rifinitura degli etnei in vista della gara in programma con l’Audace Cerignola. In particolare Pelligra si è soffermato a parlare con i neo acquisti Dini, Allegretto, Del Fabro e Dalmonte. Presenti anche il vice presidente/amministratore delegato Vincenzo Grella ed Ivano Pastore, neo dirigente del Catania. Dopo pranzo, partenza in aereo alla volta di Bari.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***