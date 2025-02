QUI CATANIA: prevalenza di pareggi con squadre allenate da Raffaele

Domenica pomeriggio per la decima volta in carriera una squadra allenata dall’ex rossazzurro Giuseppe Raffaele sfiderà il Catania. Da avversario, ad oggi, il Catania è una delle formazioni principalmente affrontate in carriera dall’allenatore siciliano (Barcellona Pozzo di Gotto). Su nove confronti con la squadra dell’Elefante, Raffaele ha riportato due sconfitte, altrettante vittorie e cinque risultati di parità tra le stagioni 2018/19 e 2019/20, in Serie C, Coppa Italia di categoria e playoff sulla panchina fino ad arrivare alle ultime due annate al timone dell’Audace Cerignola.

Particolarmente sofferta per i rossazzurri fu l’eliminazione del Potenza dai playoff a maggio 2019: il doppio pareggio (1-1) qualificò gli etnei andando a segno con Di Piazza sia all’andata che nel match di ritorno. Il 27 novembre 2019, invece, il Catania ottenne il massimo risultato agli Ottavi di finale di Coppa Italia Serie C: la squadra allora guidata da Lucarelli riuscì ad avere la meglio per 1-2 presso lo stadio “Alfredo Viviani”. Di Piazza e Biondi in gol tra le fila etnee, di Franca il momentaneo pareggio rossoblu.

I successi di Raffaele risalgono all’8 settembre 2019 e 3 novembre 2018: nel primo caso il Catania di Camplone, reduce dal vittorioso esordio di Avellino in campionato per 3-6, cadde a Potenza per 2-0; nel secondo agli etnei, sconfitti 3-1 sempre in terra lucana, non bastò la rete di Biagianti. Il Catania ha rimediato altri due pareggi in campionato (1-1) con ancora Di Piazza a segno in entrambe le occasioni. Poi, nella passata stagione, 2-1 catanese al “Massimino” (marcatori Chiricò, Malcore, Zammarini) e, in questo campionato, il pari a reti inviolate sempre alle pendici dell’Etna.

