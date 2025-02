QUI CATANIA: punti dopo svantaggio e pareggi subiti, i numeri parlano chiaro

Il Catania denota una certa fragilità nella gestione dei risultati. Basti pensare che, numeri alla mano, nel girone C di Serie C da situazioni di svantaggio il Catania ha rimediato finora pochissimi punti. Quando i rossazzurri sono andati sotto di uno o più gol, infatti, la formazione di Toscano ha portato a casa la miseria di 4 punti. Solamente Giugliano, Latina, Turris e Taranto hanno fatto peggio al momento.

Difficoltà che gli etnei evidenziano anche nel momento in cui, una volta passati in vantaggio, subiscono la rete del pari. E’ capitato diverse volte e soltanto in due occasioni, in questo caso, il Catania ha ripristinato il vantaggio incamerando l’intera posta in palio, rispettivamente al cospetto di Trapani (in casa) e Monopoli (in trasferta). Inoltre è raro che la squadra rossazzurra riesca a chiudere le partite portandosi al doppio vantaggio, fattispecie verificatasi in appena 6 gare di campionato. I numeri fotografano le carenze sul piano della personalità e del carattere di un Catania che proprio non riesce a decollare.

