QUI CATANIA: qualche opzione in più per Toscano, sperando non ci siano ricadute…

Da un lato la cattiva notizia del forfait di Anastasio (si prevedono circa tre settimane di stop), dall’altra quella del recupero di tre pedine. Trattasi di Montalto, Di Gennaro e Stoppa. Primi test in gruppo per i tre giocatori del Catania. Più opzioni, dunque, a disposizione del tecnico Mimmo Toscano per quanto concerne il reparto offensivo e difensivo.

Immaginiamo per loro un ritorno in campo graduale. Vedremo se, almeno per qualcuno, ci sarà la possibilità concreta di giocare già ad Altamura, magari con un ingresso in corso d’opera. Particolarmente importanti i rientri di Di Gennaro, perno della difesa, e Stoppa, calciatore che assicura qualità, fantasia e imprevedibilità dalla trequarti in su. La speranza è che non si verifichino ricadute, anche perchè più volte nel corso della stagione Toscano ha dovuto fare i conti con nuovi problemi fisici di giocatori al rientro dall’infermeria.

