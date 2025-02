QUI CATANIA: rebus a centrocampo per Toscano

Detto di Quaini che dovrebbe ritrovare spazio in difesa prendendo il posto dello squalificato Ierardi e di Montalto che verrebbe riproposto in avanti dal 1′ sostituendo l’infortunato Inglese contro la squadra a cui ha segnato, ad oggi, più gol in carriera, si presenta un rebus a centrocampo per mister Mimmo Toscano.

Ci siamo già espressi sulle poche soluzioni nelle corsie laterali, con Frisenna adattato a destra e Raimo a sinistra, oppure l’impiego dell’ex Carrarese sulla fascia opposta con Lunetta nel lato mancino. In mezzo, invece, vedremo chi affiancherà De Rose. Di Tacchio è nuovamente out, pertanto si fanno strada due opzioni: l’impiego di Frisenna (se Lunetta è in condizione di giocare dall’inizio) o quello di Luperini. Quest’ultimo è subentrato nel secondo tempo di Altamura all’infortunato Guglielmotti, agendo a centrocampo con Frisenna spostato sull’out destro. In tal caso Luperini troverebbe posto in un’ipotetica mediana a cinque insieme con De Rose e Jimenez.

