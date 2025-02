QUI CATANIA: ritorno in campo dopo mesi per Luperini e Celli

Rispolverati Alessandro Celli e Gregorio Luperini. Il primo non scendeva in campo dal lontano 25 settembre, quando giocò per intero la ripresa della partita Catania 0-0 Audace Cerignola; il secondo dal 23 novembre, allora disputò poco meno di 30 minuti ad Avellino, gara conclusa con il risultato di 2-2.

Celli è stato schierato da titolare domenica sull’out sinistro, prendendo il posto di Raimo (nel precedente match di Monopoli impiegato dall’inizio) dopo il problema fisico riportato da Anastasio in sede di rifinitura. La partita di Celli è durata 61′, prova senza infamia e senza lode ma si è notata chiaramente la necessità dell’ex Ternana di acquisire graduale minutaggio, visto il lungo periodo d’inattività a seguito di un infortunio non di lieve entità.

Luperini, invece, ha sostituito al minuto 80 un deludente De Rose. Poco tempo a disposizione per il centrocampista offensivo classe 1994 che deve acquisire una condizione fisica quantomeno decente dopo oltre due mesi di stop causa problemi muscolari. Sia Celli che Luperini sono stati al centro di trattative di mercato a gennaio, ma in entrambi i casi la cessione non si è concretizzata. Vedremo nei prossimi mesi quale contributo riusciranno ad offrire alla causa rossazzurra.

