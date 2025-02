QUI CATANIA: squadra al Cibalino ma continuerà ad usufruire anche del campo di Misterbianco

Il vice presidente ed amministratore delegato del Catania Vincenzo Grella ha sottolineato che la squadra si allena da venerdì al Cibalino. A tal proposito l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano ha chiarito che il Catania continuerà comunque ad usufruire del campo di Misterbianco, il “Valentino Mazzola”, per esigenze specifiche e soprattutto per quanto concerne la preparazione di impegni in trasferta della squadra su terreni di gioco in erba sintetica. In questo caso gli etnei, in vista del confronto casalingo con la Casertana, negli ultimi giorni stanno alternando l’utilizzo del Cibalino e del “Massimino”.

