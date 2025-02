QUI CATANIA: Sturaro al momento fuori lista

Vediamo la situazione attuale relativa agli slot dei 23 calciatori professionisti a disposizione di mister Domenico Toscano, sulla base di alcuni chiarimenti forniti dallo stesso allenatore del Catania in sala stampa. Oltre a Monaco (non rientra nel progetto tecnico) e Bethers (infortunato) è stato momentaneamente escluso dalla lista Sturaro. L’ex centrocampista della Juventus è fuori, in considerazione dei tempi di recupero più lunghi rispetto ad altri giocatori invece vicini al rientro. Potrà, comunque, essere reinserito perchè il regolamento consente da qui in avanti di rimpiazzare un giocatore in lista con un altro elemento. Ad eccezione del ruolo del portiere, sostituibile in qualsiasi momento.

