QUI CATANIA: Under 17 e Under 15, gare e risultati del weekend. Under 19 femminile, 14 gol

Prosegue la marcia a punteggio pieno del Catania Women under 19, in testa al girone B nel campionato regionale juniores femminile: per le rossazzurre allenate da Silvestro Reitano, largo successo a spese del Vittoria (14-0). In particolare evidenza Ginevra Buscemi, autrice di cinque reti. Lunedì 10 febbraio, Gloria Città di San Cataldo-Catania. In campo nel weekend anche le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei regionali. Di seguito, i risultati:



Allievi Elite Under 17 – Girone B, diciottesima giornata

Catania-La Meridiana 1-0: Zinna firma la rete che vale il successo dei ragazzi allenati da Francesco Russo;



Under 15 Regionali – Girone D, diciottesima giornata

Catania-Vittoria 8-0: tra i giovani guidati da Ivan Alfonso, doppietta di Puglisi e gol di Alessi, Fisichella, Pappalardo, Privitera, Signorelli e Bonanno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***