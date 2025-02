QUI FOGGIA: non solo squalificati, verso Catania con qualche giocatore in forse

Se da un lato è confermata l’emergenza infermeria in casa etnea (più le squalifiche di Ierardi e Stoppa), dall’altro il Foggia, avversario del Catania domenica pomeriggio al “Massimino”, come detto non potrà disporre di tre calciatori squalificati: l’ex attaccante rossazzurro Emmausso, il difensore centrale Parodi (entrambi tra i più utilizzati tra le fila rossonere) ed il terzino Felicioli.

Foggia che, inoltre, in vista del match di Catania dovrà valutare le condizioni del centrocampista Mazzocco, del difensore Camigliano (sembra sulla via di recupero) e dell’attaccante Touho. Di certo rientra dalla squalifica Tascone, profilo importante in mezzo al campo per la squadra allenata da Zauri e che, nella sessione di mercato invernale, vari organi d’informazione hanno accostato proprio al Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***