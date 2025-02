RAFFAELE (all. Audace Cerignola): “Servirà una grande prestazione per avere ragione del Catania”

Vigilia di Audace Cerignola-Catania. Dopo le parole pronunciate nei giorni scorsi a Telecolor, riportiamo le dichiarazioni in sala stampa dell’allenatore Giuseppe Raffaele in vista del match dello stadio “Monterisi”:

“E’ stata la solita settimana di lavoro, abbiamo lavorato bene, l’autostima è alta. A livello anche di gestione è stata una settimana buona, stiamo lavorando con tutti gli effettivi a disposizione, alzando così anche la qualità dell’allenamento. Stiamo recuperando la migliore forma di tutti i giocatori. Ci siamo preparati ad affrontare una squadra di grande livello, un pò in ritardo in classifica ma che in partita singola ha tanti elementi di esperienza e di valore”.

“Sarà una gara da giocare col piglio giusto al cospetto di un Catania molto organizzato, guidato da un allenatore importante. Servirà una grande prestazione. Portiamo tanti giocatori in area di rigore, anche difensori e centrocampisti. Questo rispecchia il nostro modo di lavorare in campo. A conferma che in tantissime partite si può segnare con diversi giocatori, non soltanto attraverso le palle inattive ma anche nello sviluppo del gioco. E noi lo facciamo tante volte”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***